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Плод древней любви сделал человечество уязвимым перед коронавирусом

Плод древней любви сделал человечество уязвимым перед коронавирусом
pxhere.com

Ученые Оксфордского университета установили, что неспособность организма своевременно отторгать коронавирус вызвана генетическим сбоем. Фактически, они утверждают, что человека уязвимым перед COVID-19 сделал обыкновенный секс.

Ученые предполагают, что около порядка 60 тысяч лет назад в результате любви женщины-человека и мужчины-неандертальца на свет появился ребенок с «битой буквой» ДНК, известной под названием LZTFL1. Его предками является все человечество. Генетический сбой привел к тому, что на клетках легких современного человека образуется небольшое количество белка, к которому и крепится коронавирус, сообщает Nature Genetics.

Если бы не LZTFL1, человек бы не был уязвим к коронавирусу. Ученые предполагают, что именно из-за этой уязвимости неандертальцы исчезли с планеты. Они постоянно болели и велика вероятность, что коронавирус полностью истребил их популяцию.

COVID-19 история ученые
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