Плод древней любви сделал человечество уязвимым перед коронавирусом

Ученые предполагают, что около порядка 60 тысяч лет назад в результате любви женщины-человека и мужчины-неандертальца на свет появился ребенок с «битой буквой» ДНК, известной под названием LZTFL1. Его предками является все человечество. Генетический сбой привел к тому, что на клетках легких современного человека образуется небольшое количество белка, к которому и крепится коронавирус, сообщает Nature Genetics.