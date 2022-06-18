Плод древней любви сделал человечество уязвимым перед коронавирусом

Ученые Оксфордского университета установили, что неспособность организма своевременно отторгать коронавирус вызвана генетическим сбоем. Фактически, они утверждают, что человека уязвимым перед COVID-19 сделал обыкновенный секс.
Ученые предполагают, что около порядка 60 тысяч лет назад в результате любви женщины-человека и мужчины-неандертальца на свет появился ребенок с «битой буквой» ДНК, известной под названием LZTFL1. Его предками является все человечество. Генетический сбой привел к тому, что на клетках легких современного человека образуется небольшое количество белка, к которому и крепится коронавирус, сообщает Nature Genetics.
Если бы не LZTFL1, человек бы не был уязвим к коронавирусу. Ученые предполагают, что именно из-за этой уязвимости неандертальцы исчезли с планеты. Они постоянно болели и велика вероятность, что коронавирус полностью истребил их популяцию.