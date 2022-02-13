Плющенко поддержал Валиеву и весь тренерский штаб на фоне допинг-скандала

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко встал на сторону подозреваемой в употреблении допинга российской фигуристки Камилы Валиевой.

Плющенко опубликовал пост на своей странице в Instagram. Он восхитился талантом Валиевой и заявил, что она является одной из лучших фигуристок в истории фигурного катания. Спортсменка показывает пример для тысяч детей, которые начинают свой путь в большом спорте. Таким образом Плющенко поддержал Валиеву на фоне допинг-скандала.

«Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием! Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — написал Плющенко под постом.

Несмотря на скандал, который разгорелся вокруг имени Валиевой, она все же выступит в турнире среди одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Соревнования в короткой программе начнутся 15 февраля. Фигуристка выйдет на лед под номером 26.





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