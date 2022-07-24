Плетеные салфетки и скатерти с алтайской росписью: 7 идей, как сделать кухню уютнее благодаря столовому текстилю

Риз Уизерспун

Кухня для многих является едва ли не самым важным пространством в квартире. Там всегда можно съесть что-то вкусное после шести, душевно поболтать за чашкой чая или бокалом вина, а во время удаленки мы и вовсе проводили там целые дни с рабочим ноутбуком. В общем, уют на кухне весьма важен. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как добавить красоты при помощи столового текстиля.

1.Скатерть “Алтай Традиция”

Цена: 5 570 руб.

В основе марки лежат мотивы росписи крестьянских домов Алтая конца XIX века. Аутентичность народного искусства воссоздают вручную — в проекте работают и местные мастера, хорошо знакомые с традициями. Кроме текстиля, в ассортименте бренда декор и даже алтайские продукты, включая знаменитый мед, так что накрыть стол можно, как говорится, под ключ. Скатерть изготовлена из умягченного льна, который не сядет и не деформируется после стирки.

“Алтай Традиция”

2.Двухсторонняя салфетка под приборы Tkano

Цена: 550 руб.

Хлопковую двухстороннюю салфетку под приборы с ягодным принтом “Обед рябинника” можно найти в коллекции Russian North, посвященной природе Русского Севера. Салфетка подойдет и для праздничного стола, и для обычного завтрака, если вдруг захотелось порадовать себя красивой сервировкой. Вообще, у бренда есть несколько разных линеек, отличающихся цветовой палитрой и эстетикой, так что найти подходящий текстиль для разного интерьера не составит труда.

Tkano

3.Скатерть Mojd

Цена: от 5 100 руб.

Русский Север и сказочные мотивы вдохновляют и дизайнеров семейной мастерской Mojd (в переводе с языка коми означает “сказка”). Здесь разрабатывают авторские принты, адаптируя к современности идею о том, что с давних времен узоры на ткани считались оберегами. Заказать в мастерской можно столовый и домашний текстиль, а также шали и платки. Узор для этой хлопковой скатерти можно выбрать из каталога, сошьют ее по вашим меркам, а саму расцветку ткани могут и подкорректировать, например, изменить цвет фона под ваш интерьер.

Mojd

4.Жаккардовый раннер the.DOT.home

Цена: 5 100 руб.

Для праздничной сервировки стола всегда пригодится раннер: например, на нем удобно разместить рождественский декор или свечи. Изготовлен он из авторского льняного жаккарда, созданного в соавторстве с дизайнером по текстилю Анастасией Алиевой. Ткани вдохновлены природными фактурами дерева, коры, мха и листьев и произведены на исторической текстильной фабрике в Ивановской области.

the.DOT.home

5.Подстаканники “Крестецкая строчка” (4 шт.)

Цена: 3 000 руб.

В летнюю жару всегда хорошо держать под рукой стакан с прохладительным напитком — и держать его можно вот на такой красивой салфетке с вышивкой в виде мимозы. Впрочем, пригодятся они и для чаепития или послеобеденного кофе, ведь ажурные салфетки — изящные элементы сервировки.

“Крестецкая строчка”

6.Салфетка Linen Texture

Цена: 500 руб.

Салфетка пыльно-розового оттенка из белорусского льна поможет оживить привычный кухонный интерьер. Если брать комплектами, то цена получится еще выгоднее — например, сет из четырех штук обойдется в 1 900 рублей.

Linen Texture

7.Салфетка для посуды Nomad Chic

Цена: 1 800 руб.

Не льном единым — у бренда, специализирующегося на декоре и текстиле в марокканском стиле, можно найти плетеные салфетки-подставки. Изготовлена такая салфетка вручную из засушенной травы халфа, растущей на равнинах на западе Марокко.

Nomad Chic