Пленный военный ВСУ откровенно рассказал, как командование бросает своих солдат и бежит с фронта

Сдавшийся в плен в Северодонецке украинский военный рассказал, что офицеры ВСУ бросают своих солдат, заранее сбегая от опасной ситуации: это касается даже младшего офицерского состава.
В Сети распространяется видео, на котором пленный военный откровенно отвечает на вопрос о местонахождении и позициях командования его частью. Он ответил, что офицерский состав оставил позиции, а солдат просто бросили как живой заслон.
«”Пушечное мясо” мы, понимаешь, “пушечное мясо”», — объяснил взятый в плен военный ВСУ.
Ранее глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что украинские националисты будут и дальше массово сдаваться в плен силам РФ и республик Донбасса, этот процесс неизбежен.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.