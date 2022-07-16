Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о расстреле своими же крупной колонны украинской бронетехники

Военнослужащие Вооруженных сил Украины по ошибке расстреляли свою же колонну, в составе которой было 25 единиц бронетехники, рассказал сдавшийся в плен солдат ВСУ.
По его словам, 24 февраля украинские танкисты открыли огонь по его колонне, когда он стоял на дороге на тракторе. Военнослужащий успел спрятаться в кювет, где и переждал стрельбу.
«Они полностью положили всю колонну, из наших осталось человек 30, техники единиц шесть или семь. Было техники единиц 25, людей — 200», — рассказал военнопленный.
Он отметил, что позже, когда выжившие и остатки техники добрались до населенного пункта Старобельск, выяснилось, что танкисты перепутали, поскольку были уверены, что без флагов едет российская техника.