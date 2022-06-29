Пленный украинский матрос Брахада рассказал о преступлениях военных ВСУ в Мариуполе

Сложивший оружие матрос 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Тарас Брахада рассказал о многочисленных преступлениях, которые совершали украинские военные в Мариуполе под руководством комбата Владимира Баранюка и командира роты Леонида Онопко.
Баранюк и Онопко санкционировали убийства и истязания мирных жителей Мариуполя, проявляли жестокость и пренебрежение к собственным подчиненным, в ходе боевых действий прятались в бункерах и сбежали в тыл при первой возможности, сообщил Тарас Брахада.
Украинский пленный признался, что военнослужащие ВСУ занимались мародерством, грабежами, изнасилованиями, убийствами и другими бесчинствами в Мариуполе, при этом тела жертв преступлений сжигались с целью сокрытия улик.