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Пленный украинский матрос Брахада рассказал о преступлениях военных ВСУ в Мариуполе

Пленный украинский матрос Брахада рассказал о преступлениях военных ВСУ в Мариуполе
минобороны Украины

Сложивший оружие матрос 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Тарас Брахада рассказал о многочисленных преступлениях, которые совершали украинские военные в Мариуполе под руководством комбата Владимира Баранюка и командира роты Леонида Онопко.

Баранюк и Онопко санкционировали убийства и истязания мирных жителей Мариуполя, проявляли жестокость и пренебрежение к собственным подчиненным, в ходе боевых действий прятались в бункерах и сбежали в тыл при первой возможности, сообщил Тарас Брахада.

Украинский пленный признался, что военнослужащие ВСУ занимались мародерством, грабежами, изнасилованиями, убийствами и другими бесчинствами в Мариуполе, при этом тела жертв преступлений сжигались с целью сокрытия улик.

военные преступления ВСУ Мариуполь
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RusNewsToday24
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