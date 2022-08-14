Пленный украинец спас российского солдата ценой своей жизни

Украинские боевики видели с камер дронов, что их боевых братьев взяли в плен и все равно открыли огонь. Этот случай в очередной раз доказывает, что украинской армии все равно на жизни людей. Они готовы стрелять и по гражданским и по сдавшимся в плен сослуживцам.