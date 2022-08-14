Пленный украинец спас российского солдата ценой своей жизни

Украинский военный, добровольно сдавшийся в плен русским солдатам, прикрыл своим телом бойца «Сомали» во время артобстрела и погиб. Об этом пишет газета «Известия».
Боец подразделения «Сомали» с позывным Философ рассказал, что при сдаче в плен украинец не оказывал сопротивления, поскольку был обычным шахтером и не хотел воевать. Пленного хотели вывести в безопасного места, однако при отступлении их накрыла артиллерия ВСУ, скорректированная при помощи дронов.
«Подлетает “птичка”. Начинается артобстрел. И этот боец закрывает нашего паренька, очень молодого», — рассказал Философ.
Украинские боевики видели с камер дронов, что их боевых братьев взяли в плен и все равно открыли огонь. Этот случай в очередной раз доказывает, что украинской армии все равно на жизни людей. Они готовы стрелять и по гражданским и по сдавшимся в плен сослуживцам.