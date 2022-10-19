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Пленный офицер рассказал, зачем наемников стали переодевать в форму ВСУ

Пленный офицер рассказал, зачем наемников стали переодевать в форму ВСУ
Федеральное агентство новостей

Руководство ВСУ стало переодевать наемников из других стран в украинскую военную форму, а после распределять их в различные подразделения. Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания майора Руслана Груздя, попавшего в плен.

«Возможно, у них только свое вооружение. Я мельком видел их (наемников), берут наш (войск Киева) “пиксель” (камуфляж), чтобы не отличаться», — пояснил украинский офицер.

По словам майора ВСУ, в числе наемников были граждане целого ряда стран: Белоруссии, Новой Зеландии, Грузии, Англии. При этом он затруднился ответить, какие задачи стоят перед иностранцами, сославшись на секретность подобной информации.

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