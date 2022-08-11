Пленный майор ВСУ Волына объяснил свое нежелание говорить с жителями Мариуполя

Известно, что ранее Волынский исполнял обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ и был вынужден сдаться в плен Народной милиции ДНР после блокировки мариупольского завода «Азовсталь». На вопрос представителя СМИ о том, хотел бы он сказать пару слов жителям Мариуполя после обстрелов гражданского населения, Волына ответил отрицательно.