Пленный майор ВСУ Волына объяснил свое нежелание говорить с жителями Мариуполя

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, также известный как майор Волына, дал журналистам небольшое интервью из следственного изолятора (СИЗО) в Донбассе.
Известно, что ранее Волынский исполнял обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ и был вынужден сдаться в плен Народной милиции ДНР после блокировки мариупольского завода «Азовсталь». На вопрос представителя СМИ о том, хотел бы он сказать пару слов жителям Мариуполя после обстрелов гражданского населения, Волына ответил отрицательно.
«Ну, из-за того, что у них негативное отношение к украинским военным. У них сложилось впечатление, что мы какие-то изверги, нелюди, что ли», — объяснил свою позицию офицер.
Волынский также заявил, что хотел бы принести извинения жителям Донбасса от лица всех украинских военнослужащих.