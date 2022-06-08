Согласно данным войсковой разведки, британский «солдат удачи» Эндрю Хилл причастен к убийству минимум двоих бойцов ВС РФ, ранению еще троих и ликвидации российского бронетранспортера МТ-ЛБ, передает РИА Новости. По словам британца, он самостоятельно приехал на Украину через Польшу для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, поскольку в его жизни после службы в ВС Британии отсутствовали какие-либо перспективы и присутствовали проблемы с алкоголем.