Пленный британский наемник Аслин назвал преступлением обстрелы Донецка со стороны националистов

В интервью RT он заявил, что если обстрелы производили подразделения Вооруженных сил Украины, то это могла быть ошибка в виду низкой квалификации и непрофессионализма военных. Однако если это были бойцы националистического полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), то это было сознательным преступлением.