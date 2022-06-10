Украинские бойцы, совершившие обстрелы жилых районов Донецка, являются военными преступниками. Такое мнение выразил сдавшийся в плен наемник из Великобритании Эйден Аслин.
В интервью RT он заявил, что если обстрелы производили подразделения Вооруженных сил Украины, то это могла быть ошибка в виду низкой квалификации и непрофессионализма военных. Однако если это были бойцы националистического полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), то это было сознательным преступлением.
«Тут одно из двух: либо это ошибка, а значит стреляла регулярная армия — я видел, насколько низкий у них уровень подготовки», — сказал Аслин.
По его словам, в рядах ВСУ процветает алкоголизм, он лично видел множество совершенно пьяных солдат. Националисты же могли обстрелять Донецк из чувства мести.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела