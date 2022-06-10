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Пленный британский наемник Аслин назвал преступлением обстрелы Донецка со стороны националистов

Пленный британский наемник Аслин назвал преступлением обстрелы Донецка со стороны националистов
Федеральное агентство новостей

Украинские бойцы, совершившие обстрелы жилых районов Донецка, являются военными преступниками. Такое мнение выразил сдавшийся в плен наемник из Великобритании Эйден Аслин.

В интервью RT он заявил, что если обстрелы производили подразделения Вооруженных сил Украины, то это могла быть ошибка в виду низкой квалификации и непрофессионализма военных. Однако если это были бойцы националистического полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), то это было сознательным преступлением.

«Тут одно из двух: либо это ошибка, а значит стреляла регулярная армия — я видел, насколько низкий у них уровень подготовки», — сказал Аслин.

По его словам, в рядах ВСУ процветает алкоголизм, он лично видел множество совершенно пьяных солдат. Националисты же могли обстрелять Донецк из чувства мести.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
Британия ВСУ Донецк наемник обстрелы
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