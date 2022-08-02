Новости0

Пленный боевик признался, что в «Азове»* практиковалось людоедство

Пленный боевик признался, что в «Азове»* практиковалось людоедство
globallookpress.com/James Sprankle/dpa

Пленный боевик нацбатальона «Азова»* (против представителей организации заведены уголовные дела на территории РФ) признался, что в полку практиковалось людоедство. Об этом рассказал глава ОНК Москвы Георгий Волков на заседании Верховного Cуда по признанию «Азова»* террористической организацией.

Ранее сдавшихся «азовцев», располагавшихся в металлургическом комбинате Мариуполя «Азовсталь», доставили в исправительную колонию в Еленовке. Однако позже ВСУ нанесли ракетный удар по данному СИЗО. В результате погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.