Пленный боевик признался, что в «Азове»* практиковалось людоедство

Ранее сдавшихся «азовцев», располагавшихся в металлургическом комбинате Мариуполя «Азовсталь», доставили в исправительную колонию в Еленовке. Однако позже ВСУ нанесли ракетный удар по данному СИЗО. В результате погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.