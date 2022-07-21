Пленный боевик «Кракена» признался, что националисты убивали людей «просто так»

Пленный представитель украинского нацбатальона «Кракен» рассказал, что руководство выгнало его отряд из Харькова две недели назад из-за бесчинств и хладнокровных убийств мирных граждан. Соответствующее видео допроса появилось в Telegram-канале экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко.
Как сообщил пленный националист, его отряд выгнали из Харькова, так как один их сослуживцев «начудил».
«У него нашли семь трупов на заднем дворе. Гражданских», — рассказал пленный представитель «Кракена».
По его словам, националист убил мирных граждан «просто так», а затем закопал их во дворе. Однако в данном случае мог играть и денежный вопрос.
Далее военнопленный уточнил, что последним местом дислокации «Кракена» в Харькове была церковь в центре города.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.