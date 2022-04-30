Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о расстрелах «своих» за попытку бегства

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Украинское военное командование отдало приказ расстреливать военнослужащих при попытке бегства, рассказал сложивший оружие боец ВСУ Александр Новоцерковский, передает «Рен-ТВ».
Военнопленный не понимает, почему люди должны гибнуть из-за идей Майдана. Он признался, что видел, как двоих сослуживцев просто расстреляли при попытке бегства.
«Двое хотели сбежать. Их расстреляли. Были одним народом, все жили. Зачем все это. Вот эти Майданы, что они хотят?» — недоумевает Белоцерковский.
Мужчина отметил, что солдат ВСУ запугивают, рассказывая «об ужасах» в российском плену — пытках или даже убийствах. Однако на деле, убедился сам сдавшийся боец, все совсем не так.
«Они говорят, что вы не людские, поэтому и ребята боятся переходить. А на самом деле тут кормят, одевают. Они меня вытащили, привели, посадили. Дали курточек. Привезли, дали чаю, футболку, трусы», — поделился пленный.
Ранее Минобороны России показало кадры с британским наемником, сдавшимся в плен.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.