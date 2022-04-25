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    Пленный украинский военный рассказал о побеге из «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пленный украинский военный рассказал о побеге из «Азовстали»

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    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Побег с территории предприятия «Азовсталь» — сложная операция, для
    которой нужно знать схему завода и расположение мин. Об этом рассказал военнопленный
    представитель Национальной гвардии Украины.

    В интервью для «Известий»
    он отметил, что комбинат охраняется националистическим батальоном «Азов» (против
    его участников в РФ заведены уголовные дела). Их отбирают по идеологическому
    признаку.

    «Надо,
    во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране,
    не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения, ухода», —
    подчеркнул боец.

    Он добавил, что националисты контролируют территорию «Азовстали». Побег у него удался благодаря товарищу, который не стал стрелять ему в спину.

    Ранее стало
    известно, что украинские силовики во время отступления из города Кременная
    сожгли склад с гуманитарной помощью. Об этом пишет телеканал «360».

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