    В тренде

    Пленный украинский военный подтвердил ликвидацию командира группы националистов «Азова»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пленный украинский военный подтвердил ликвидацию командира группы националистов «Азова»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press

    Командир группы националистов «Азова» (в отношении некоторых
    участников формирования в РФ открыто уголовное дело) с позывным Салем был
    ликвидирован в Мариуполе.

    Информацию подтвердил пленный военнослужащих Национальной
    гвардии Украины корреспонденту «Известий» Семену Еремину.

    «Это командир мой. Позывной Салем», — сказал военный.

    Он также рассказал о ситуации на территории мариупольского
    завода «Азовсталь», где ранее были блокированы остатки украинской группировки
    войск.

    «Нет условий нормальных. Бункеры — советской постройки,
    монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами.
    Был внутри на двух блиндажах. Коридор подземный, спускаешься и там комната
    большая. В этой комнате находятся деревянные нары и трехэтажные кровати. И все,
    там туалет есть, техническая вода установлена», — отметил пленный солдат.

    По его словам, сейчас на «Азовстали» очень много раненых.
    Операции проводятся прямо на полу.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »