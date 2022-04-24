Пленный украинский военный подтвердил ликвидацию командира группы националистов «Азова»

«Нет условий нормальных. Бункеры — советской постройки,

монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами.

Был внутри на двух блиндажах. Коридор подземный, спускаешься и там комната

большая. В этой комнате находятся деревянные нары и трехэтажные кровати. И все,

там туалет есть, техническая вода установлена», — отметил пленный солдат.