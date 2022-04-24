Пленный украинский военный подтвердил ликвидацию командира группы националистов «Азова»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Командир группы националистов «Азова» (в отношении некоторых
участников формирования в РФ открыто уголовное дело) с позывным Салем был
ликвидирован в Мариуполе.
Информацию подтвердил пленный военнослужащих Национальной
гвардии Украины корреспонденту «Известий» Семену Еремину.
«Это командир мой. Позывной Салем», — сказал военный.
Он также рассказал о ситуации на территории мариупольского
завода «Азовсталь», где ранее были блокированы остатки украинской группировки
войск.
«Нет условий нормальных. Бункеры — советской постройки,
монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами.
Был внутри на двух блиндажах. Коридор подземный, спускаешься и там комната
большая. В этой комнате находятся деревянные нары и трехэтажные кровати. И все,
там туалет есть, техническая вода установлена», — отметил пленный солдат.
По его словам, сейчас на «Азовстали» очень много раненых.
Операции проводятся прямо на полу.