Пленный украинский сержант рассказал, как заградотряды удерживают ВСУ от бегства

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Пленный сержант ВСУ рассказал, что украинские военные используют
заградительные отряды для того, чтобы пресечь дезертирство.
Как рассказал старший сержант разведывательной роты 57-й
бригады украинских войск Михаил Янковский, моральное состояние его бригады оставляло желать лучшего, со
временем «становилось все хуже и хуже», пишет РИА Новости. Не было денег с февраля, постоянные
проблемы с провиантом, перестали доставлять горячую пищу, потом прекратилась эвакуация
раненных.
По словам Янковского, командование не нашло лучшего способа
поднять боевой дух, кроме как прислать заградительные отряды.
«К нам прибыла группа из центра, около десяти человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — рассказал Янковский.
В время каждого боя они следили, чтобы ни один солдат не
покинул свою позицию и без предупреждения стреляли в спину «всем подозрительным».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.