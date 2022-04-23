Пленный украинский офицер Лабузов рассказал о попытках командования скрыть конфликты ВСУ и «Азова»

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины не ладили с боевиками
«Азова» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное
дело), сообщил сдавшийся в плен офицер ВСУ Владимир Лабузов.
В комментарии для РИА Новости он отметил, что националисты
постоянно конфликтовали с морскими пехотинцами. При этом командование ВСУ всеми
силами стремилось скрыть происходящее.
«Бойцы “Азова” ставили себя выше, чем бойцы не
только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я
не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они
лучше», — рассказал собеседник журналистов.
По его словам, в 2017 году он увидел последствия
разногласий. Тогда четверо морских пехотинцев оказались в госпитале после
конфликта с националистами в Мариуполе.