Пленный украинский офицер Лабузов рассказал о попытках командования скрыть конфликты ВСУ и «Азова»

«Бойцы “Азова” ставили себя выше, чем бойцы не

только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я

не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они

лучше», — рассказал собеседник журналистов.