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    Пленный украинский офицер Лабузов рассказал о попытках командования скрыть конфликты ВСУ и «Азова»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пленный украинский офицер Лабузов рассказал о попытках командования скрыть конфликты ВСУ и «Азова»

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    Федеральное агентство новостей

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины не ладили с боевиками
    «Азова» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное
    дело), сообщил сдавшийся в плен офицер ВСУ Владимир Лабузов.

    В комментарии для РИА Новости он отметил, что националисты
    постоянно конфликтовали с морскими пехотинцами. При этом командование ВСУ всеми
    силами стремилось скрыть происходящее.

    «Бойцы “Азова” ставили себя выше, чем бойцы не
    только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я
    не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они
    лучше», — рассказал собеседник журналистов.

    По его словам, в 2017 году он увидел последствия
    разногласий. Тогда четверо морских пехотинцев оказались в госпитале после
    конфликта с националистами в Мариуполе.

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