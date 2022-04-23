Пленный солдат ВСУ заявил, что украинские военные на «Азовстали» не сдаются ВС РФ из-за страха

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Попавший в плен украинский военный из 74-го отдельного
разведывательного батальона ВСУ Никита Сазанков признался, что военнослужащие
Вооруженных сил Украины хотят сдаться российским военным, но боятся ответных
мер со стороны представителей националистических батальонов.
Сдавшийся украинский военный также заявил, что на территории
предприятия «Азовсталь», что в Мариуполе, находится одна рота, ее численность
достигает порядка 70 человек, среди которых есть раненые, пишет РЕН ТВ.
«Судя по разговорам, многие
военнослужащие хотят, чтобы это поскорее закончилось, хотят сдаться, но боятся,
что будут стрелять», – заявил Сазанков, добавив, что не может точно сказать,
сколько националистов находится на территории завода.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.