Пленный солдат ВСУ: украинское командование использует своих военнослужащих как «пушечное мясо»

В своем обращении он отметил, что в России к нему относятся хорошо, оказывая необходимую медицинскую помощь и даже иногда давая покурить, передает «Звезда». Это контрастирует с отношением к собственным военным в ВСУ, где командование фактически использует их как «пушечное мясо».