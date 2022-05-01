Пленный солдат ВСУ: украинское командование использует своих военнослужащих как «пушечное мясо»

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Командование Вооруженных сил Украины наплевательски относится к собственным военнослужащим, попросту пуская их на убой, заявил сдавшийся в плен солдат украинской армии.
В своем обращении он отметил, что в России к нему относятся хорошо, оказывая необходимую медицинскую помощь и даже иногда давая покурить, передает «Звезда». Это контрастирует с отношением к собственным военным в ВСУ, где командование фактически использует их как «пушечное мясо».
«Лично о моем командовании, которое нас послало — уроды. Те, кто выше по званию — тоже. У меня нормальных слов к ним нет. 90 человек просто на мясо пустили», — пожаловался пленный украинский солдат.
Он также выразил надежду, что в скором времени сможет увидеться с семьей и вернуться домой.
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