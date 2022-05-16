Пленный солдат ВСУ рассказал об издевательствах со стороны инструкторов НАТО в Рубежном

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Пленный солдат ВСУ Александр рассказал о дедовщине, которую устроили инструкторы НАТО на заводе «Заря» в Рубежном.
По словам пленного, польские и американские командиры издевались над украинскими силовиками. Они практически не передавали еду простым солдатам, которым приходилось ходить по жилым домам в поисках пропитания.
«Сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушенки, полбулки хлеба на пять человек и требовали, чтобы мы обращались “пан”», — рассказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции Луганской Народной Республики.
Инструкторы НАТО также заставляли украинцев стирать их грязные вещи и мыть за ними посуду. Когда начались боевые действия, иностранные инструкторы исчезли, добавил Александр.
Силы ЛНР в ходе обследования позиций ВСУ нашли доказательства присутствия в городе Рубежное военных инструкторов из Польши и Соединенных Штатов, пишет «Вечерняя Москва».
Накануне утром ВСУ обстреляли поселок Середа Шебекинского района в Белгородской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».