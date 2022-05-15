Пленный солдат ВСУ рассказал, как нацгвардия хотела взорвать цистерны с кислотой в Рубежном

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Нацгвардия Украины при отступлении из Рубежного планировала взорвать на заводе «Заря» цистерны, в которых хранится 40 тонн кислоты и аммиака. Соответствующей информацией поделился военнопленный солдат ВСУ.
Сдавшийся в плен Народной милиции ЛНР Михаил Матло рассказал на допросе, что он вместе с сослуживцами участвовал в минировании цистерн на заводе по приказу офицеров нацгвардии. Командование велело обложить завод мешками с взрывчаткой, всего на «Зарю» свезли не менее 49 тонн взрывчатого вещества.
«Зашли на завод, завод был уже не в очень хорошем состоянии, полуразрушенный. Нас опустили в подземные коммуникации, где мы находились вместе с войсками Нацгвардии. Нас было человек 150», — рассказал Матло.
Сложно спрогнозировать масштабы катастрофы, которые мог бы спровоцировать разлив 40 тонн кислоты и химикатов, однако взрыв был предотвращен Народной милицией ЛНР.