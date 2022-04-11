Пленный «киборг» признался Шугалею, что брошенные на передовую бойцы ВСУ морально истощены

Николай стал «киборгом» после появления соответствующей татуировки на его руке в результате событий 2014 года. Тогда ими становились все, кто с украинской стороны оборонял Донецкий аэропорт. Сейчас он находится в ЛНР как пленный и с ужасом вспоминает, с чем ему уже в этом году пришлось столкнуться по воле Киева.