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Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей побывал в Луганской Народной Республике, где находится часть плененных украинских военных. Один из них — Николай, негласно «киборг» — рассказал о физическом и моральном истощении служащих в Вооруженных силах Украины.
Николай стал «киборгом» после появления соответствующей татуировки на его руке в результате событий 2014 года. Тогда ими становились все, кто с украинской стороны оборонял Донецкий аэропорт. Сейчас он находится в ЛНР как пленный и с ужасом вспоминает, с чем ему уже в этом году пришлось столкнуться по воле Киева.
По словам военного, его и других бойцов высадили на позиции ночью без возможности сориентироваться в пространстве. Отношение к военнослужащим, как к «живому мясу», истощило находящихся в рядах ВСУ людей, резюмировал Николай.
«Измотанные, потому что нас тупо как “живое мясо” бросали. Каждый день двухсотые, трехсотые (погибшие, раненые. – Прим. ред.). Пять-шесть человек в сутки, минимум, двухсотых. И опять туда посылали, опять привозили новые партии, опять затыкали дыры, где не хватало людей», — рассказал собеседник Шугалея, слова которого приводит ФАН.
Николай также озвучил свое мнение по поводу причин развернувшихся на территории Украины событий. Он убежден, что Киев поддался интригам третьей стороны, ищущей выгоду в столкновении двух народов.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию в защиту населения Донбасса, которое восемь лет подвергается атакам ВСУ. Действия Москвы направлены на демилитаризацию и денацификацию Украины.