Пленный из Рубежного: киевский режим отправляет на фронт ВИЧ-инфицированных и наркозависимых

«Я ВИЧ-инфицированный. Очень серьезный диагноз. Я стою на программной терапии больше пяти лет. Наркоманить я начал на 5-ю волну мобилизации… Вернувшись оттуда (со службы — Прим. Ред.), я уже начал принимать более тяжелые наркотики», — признался Мороз, сдавшийся в плен в городе Рубежное.