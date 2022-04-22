Пленный из Рубежного: киевский режим отправляет на фронт ВИЧ-инфицированных и наркозависимых

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Киевский режим проводит мобилизацию среди пациентов с ВИЧ и наркозависимых,
их диагноз не является причиной для отвода от службы в ВС Украины. Об этом
рассказал украинский
военнослужащий 81-й десантно-штурмовой бригады Антон Мороз.
«Я ВИЧ-инфицированный. Очень серьезный диагноз. Я стою на программной терапии больше пяти лет. Наркоманить я начал на 5-ю волну мобилизации… Вернувшись оттуда (со службы — Прим. Ред.), я уже начал принимать более тяжелые наркотики», — признался Мороз, сдавшийся в плен в городе Рубежное.
По его словам, ни диагноз, ни проблемы с запрещенными веществами не
остановили киевский режим — его все равно забрали служить.
Военнослужащий
уточнил, что факт наркозависимости также не помешал мобилизовать его.
«Да вы не видели, кого набирают просто-напросто. Главное — зайти в военкомат. Дальше — все, автобус и особо не спрашивают», — добавил он.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.