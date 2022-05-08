Пленный хорватский наемник рассказал о бегстве из Мариуполя британских военных

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Во время боевых действий в Мариуполе из города сбежало несколько британских военных, действовавших в составе украинских силовых подразделений. Об этом рассказал попавший в плен хорватский наемник Векослав Пребек.
Векослав Пребек заявил, что несколько граждан Великобритании смогли покинуть позиции ВСУ и нацбатов в Мариуполе. При этом украинские военные препятствовали эвакуации из города мирных жителей.
«Когда мы стояли на заводе, у нас был приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя», – сообщил Пребек.
По его словам, такое распоряжение командиры ВСУ и нацбатов мотивировали опасностью разглашения гражданскими лицами сведений о дислокации украинских силовиков.
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