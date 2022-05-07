Пленный боец ВСУ: западные ПТУР NLAW взрываются в руках украинских солдат

По его словам, западное оружие зачастую взрывается в руках бойцов ВСУ, при этом обучение ее использованию пущено на самотек и фактически не проводится. От этого в рядах украинской армии отмечаются значительные потери и сильно падает боевой дух, заявил попавший в плен солдат ВСУ.