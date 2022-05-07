Пленный боец ВСУ: западные ПТУР NLAW взрываются в руках украинских солдат

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Украинские военные несут серьезные потери от самопроизвольной детонации западных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) NLAW. Об этом рассказал один из сложивших оружие бойцов ВСУ.
Репортаж с рассказом пленного бойца ВСУ, который жалуется на низкое качество британо-шведских ПТУР NLAW, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По его словам, западное оружие зачастую взрывается в руках бойцов ВСУ, при этом обучение ее использованию пущено на самотек и фактически не проводится. От этого в рядах украинской армии отмечаются значительные потери и сильно падает боевой дух, заявил попавший в плен солдат ВСУ.
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