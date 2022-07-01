Пленные военнослужащие ДНР подверглись жестоким пыткам со стороны украинских нацистов

Об этом представителям ведомства сообщили глава республики Денис Пушилин и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, пишет Telegram-канал Следственного комитета России. Участники ВФУ пытали военнослужащих Донецкой Народной Республики в том числе путем применения электрического тока, избиения и другими видами жестокого обращения. Многим из тех, кого удалось обменять, предстоит длительное лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов.