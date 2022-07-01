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Пленные военнослужащие ДНР подверглись жестоким пыткам со стороны украинских нацистов

Пленные военнослужащие ДНР подверглись жестоким пыткам со стороны украинских нацистов
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Сотрудники Следственного комитета России проверят данные о пытках военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских нацистов. По данным СК РФ, полученным после обмена 29 июня 2022 года, такие действия предпринимались в отношении 95% военных ДНР.

Об этом представителям ведомства сообщили глава республики Денис Пушилин и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, пишет Telegram-канал Следственного комитета России. Участники ВФУ пытали военнослужащих Донецкой Народной Республики в том числе путем применения электрического тока, избиения и другими видами жестокого обращения. Многим из тех, кого удалось обменять, предстоит длительное лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов. 

В СК подчеркнули, что все причастные к преступлениям будут установлены в кратчайшие сроки. Действиям каждого злоумышленника будет дана уголовно-правовая оценка. 

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