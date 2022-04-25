Пленные украинские военные выдали расположение оставшихся на «Азовстали» националистов

Подписывайтесь на новости RNT24 в
ВС РФ взяли в плен несколько украинских военных, которые ранее укрывались на территории завода «Азовсталь». В ходе предварительного допроса пленные сообщили, где располагаются подразделения «Азова»*.
Как рассказали авторы издания «Военное Обозрение», один из пленных сообщил, что украинские военные на территории «Азовстали» действуют отрядами по 20-30 человек, большая часть из них — члены нацбата «Азов»*.
Военнопленный так же рассказал, что националисты укрываются в подземных коммуникациях, в которых есть запас воды, установлены трехъярусные кровати. Эти помещения находятся под основными цехами завода.
Другой пленный рассказал, что число раненых украинских военных увеличивается, их размещают прямо на полу, если вообще удается эвакуировать их с боевых точек.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
*против членов организации в РФ заведены уголовные дела