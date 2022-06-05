Пленные солдаты ВСУ назвали Зеленского врагом Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен российским военным и бойцам Народной милиции республик Донбасса. Причиной для этого становится предательство со стороны командования и руководства страны.
Как передает издание «Русская весна», в распоряжение журналистов попало видеообращение украинских военнопленных. В нем они назвали врагом своего президента Владимира Зеленского.
«Наш враг не Россия, наш враг это ты!» — заявили солдаты ВСУ, сложившие оружие.
По их словам, Зеленский намеренно отправляет военнослужащих в «котлы» без поддержки и вооружения, командиры подразделений предают подчиненных, а националисты действуют как заградотряды.