Пленные бойцы ВСУ рассказали, как командование подталкивало их к совершению терактов в Херсоне

Командование Вооруженных сил Украины требовало от военнослужащих совершать террористически акты на подконтрольных России территориях. Об этом рассказали сдавшиеся в плен украинские бойцы Сергей и Татьяна Полищук.
В беседе с РИА Новости супруги рассказали, что поступили на контрактную службу в декабре 2021 года из-за финансовых трудностей, однако после начала специальной операции ВС РФ решили сложить оружие и сдаться в плен. Причиной своего поступка они назвали то, что командование ВСУ склоняло их к совершению терактов.
«Мы пришли в военную комендатуру и решили сдаться потому, что мы не намерены больше выполнять преступные приказы. Это проведение диверсионно-подрывных работ на территории Херсона и области против мирного населения и инфраструктуры города. Мы отказались от терроризма и не хотим быть к этому причастны», — рассказал Сергей.
Супруги Полищук отметили, что их бригада была разбита в Херсонской области в первые дни спецоперации. Они приняли решение остаться, другие оставшиеся в живых военнослужащие бежали в сторону Николаева.