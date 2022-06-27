Пленные бойцы ВСУ рассказали, как командование подталкивало их к совершению терактов в Херсоне

«Мы пришли в военную комендатуру и решили сдаться потому, что мы не намерены больше выполнять преступные приказы. Это проведение диверсионно-подрывных работ на территории Херсона и области против мирного населения и инфраструктуры города. Мы отказались от терроризма и не хотим быть к этому причастны», — рассказал Сергей.