Плененный солдат ВСУ дал показания по делу об убийстве мирного жителя Мариуполя

Президент России Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине. Целями кампании были заявлены демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Минобороны РФ неоднократно отмечало, что удары наносятся по военным объектам, при этом мирному населению ничего не угрожает.