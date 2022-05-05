Плененный солдат ВСУ дал показания по делу об убийстве мирного жителя Мариуполя

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Плененный солдат 36 бригады морской пехоты ВСУ Иван Сырица дал показания сотрудникам Следственного комитета России по делу об убийстве мирного жителя Мариуполя. По словам гранатометчика, по гражданским стрелял замполит украинской армии Сергей Батынский.
Сырица указал, что, услышав шорох в здании, он с сослуживцами заглянул внутрь и увидел, как Батынский стягивает мешки с люка, где размещались мирные граждане. При этом замполит должен был их допросить, добавил пленный солдат ВСУ.
«Мы помогали ему стянуть мешки. Он открыл люк, присел на корточки, задал пару невнятных вопросов (мы это все наблюдали) и сделал два выстрела, но была осечка», — пояснил гранатометчик на допросе.
Позже Иван Сырица узнал, что Сергей Батынский убил одного из пленных. Ранее СК РФ сообщал в своем Telegram-канале, что замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 Батынскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 356 УК РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине. Целями кампании были заявлены демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Минобороны РФ неоднократно отмечало, что удары наносятся по военным объектам, при этом мирному населению ничего не угрожает.