Плененный боец ВСУ в Луганской области признался в нежелании воевать

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Пленный боец ВСУ откровенно рассказал о ситуации в Попасной
Луганской области. Об этом информирует ФАН.

Ожесточенные бои в Попасной продолжаются. Народная милиция
ЛНР вместе с российскими ВС сражается буквально за каждый десяток метров
населенного пункта.

Стороны стараются сохранять друг к другу человечное
отношение: они проводят обмен пленными и телами погибших. Некоторые из
захваченных украинских военных признаются, что они не хотели принимать участие
в боевых действие.

ФАН
публикует эксклюзивную запись с одним из таких солдат. Он рассказал о том, как
попал на фронт и где служил, а также признается в том, что подразделение ВСУ
пряталось в школе.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура ЛНР начнет проверку
после расстрела украинскими военными жителей в Попасной. Об этом информирует RT.

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