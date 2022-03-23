Плененный боец ВСУ в Луганской области признался в нежелании воевать

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Пленный боец ВСУ откровенно рассказал о ситуации в Попасной
Луганской области. Об этом информирует ФАН.
Ожесточенные бои в Попасной продолжаются. Народная милиция
ЛНР вместе с российскими ВС сражается буквально за каждый десяток метров
населенного пункта.
Стороны стараются сохранять друг к другу человечное
отношение: они проводят обмен пленными и телами погибших. Некоторые из
захваченных украинских военных признаются, что они не хотели принимать участие
в боевых действие.
ФАН
публикует эксклюзивную запись с одним из таких солдат. Он рассказал о том, как
попал на фронт и где служил, а также признается в том, что подразделение ВСУ
пряталось в школе.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура ЛНР начнет проверку
после расстрела украинскими военными жителей в Попасной. Об этом информирует RT.