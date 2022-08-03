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Племянник Аллы Пугачевой заявил о намерении певицы навестить родственников в Москве

Племянник Аллы Пугачевой заявил о намерении певицы навестить родственников в Москве
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Племянник королевы российской эстрады Аллы Пугачевой Владислав заявил, что певица планирует вернуться в Москву.

Как он отметил для Prozvezd, нет сомнений, что Пугачева вскоре прилетит на родину, чтобы навестить внучку Аллу.

«Что касается Аллы Борисовны, то сейчас она живет за границей, у нас нет возможности с ней видеться. Но, думаю, что она скоро вернется в Москву. И тогда они смогут видеться с нашей Аллочкой чаще», — подчеркнул он.

Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Сперва они жили в Израиле, но затем перебрались в Юрмалу.

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