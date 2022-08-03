Племянник Аллы Пугачевой заявил о намерении певицы навестить родственников в Москве

Племянник королевы российской эстрады Аллы Пугачевой Владислав заявил, что певица планирует вернуться в Москву.
Как он отметил для Prozvezd, нет сомнений, что Пугачева вскоре прилетит на родину, чтобы навестить внучку Аллу.
«Что касается Аллы Борисовны, то сейчас она живет за границей, у нас нет возможности с ней видеться. Но, думаю, что она скоро вернется в Москву. И тогда они смогут видеться с нашей Аллочкой чаще», — подчеркнул он.
Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Сперва они жили в Израиле, но затем перебрались в Юрмалу.