PlayStation VR2 получит «прозрачный» режим и функцию настройки игровой зоны

Компания Sony в своем официальном блоге раскрыла новые подробности о своем шлеме виртуальной реальности PlayStation VR2, который сейчас готовится к выпуску. Предполагается, что новинка появится в первой половине 2023 года, но точной даты выхода пока нет. А пока компания рассказала о ряде функций, которые будут реализованы у PlayStation VR2. Например, так называемый «прозрачный» режим: с его помощью пользователь сможет увидеть окружающее его пространство, не снимая шлем. Устройство получит встроенные камеры, и его владелец сможет одним нажатием кнопки переключаться с интерфейса игры на вид с камер. Это позволит, например, быстро найти в комнате контроллер PS VR2 Sense. В «прозрачном» режиме нет возможности записи изображения, только просмотр, а картинка будет черно-белой.





Также у новинки будет функция трансляции, благодаря которой пользователь сможет снимать себя во время игры, подключив к игровой консоли HD-камеру. Еще одна полезная функция PlayStation VR2 – это настройка игровой зоны. С помощью встроенных камер устройство просканирует помещение и «запомнит» расположение окружающих предметов, например, мебели в комнате. Если во время игры пользователь приблизится к границе игровой зоны, то он получит предупреждение об этом. Такая возможность позволит ему не столкнуться с препятствием, увлекшись игрой, и избежать травм. Настройки игровой зоны сохраняются, пока игрок не перейдет в другую зону.





У PlayStation VR2 будет два режима отображения контента: VR и кинематографический. В режиме VR игроки увидят контент с обзором в 360 градусов в формате HDR (4000 x 2040 пикселей, 2000 x 2040 пикселей для каждого глаза) с частотой кадров 90 и 120 Гц. В кинематографическом режиме игроки смогут просматривать пользовательский интерфейс PS5, а также весь мультимедийный контент, не относящиеся к виртуальной реальности, на виртуальном экране. Контент в таком режиме будет отображаться в формате 1920×1080 пикселей с частотой кадров 24, 60 и 120 Гц. Sony обещает вскоре поделиться дополнительной информацией о PlayStation VR2, включая дату выпуска.