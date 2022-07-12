PlayStation 5 продаётся уже полтора года, а первый лицензированный SSD для неё выходит лишь сейчас. Представлен WD Black SN850 NVMe

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Компания WD выпустила первые на рынке твердотельные накопители, лицензированные для работы с консолью Sony PlayStation 5.





Модель WD Black SN850 NVMe доступна в версиях объёмом 1 либо 2 ТБ. За первый просят 170 долларов, а второй обойдётся в 280 долларов.

Технически, конечно, это обычный SSD, но лицензия Sony PlayStation говорит о том, что компании провели тестирование данного SSD на предмет совместимости. Кроме того, тут соответствующие рекомендациям Sony скорости: до 7000 и 5300 МБ/с для чтения и записи соответственно.

Также имеется весьма массивный радиатор, а Sony как раз советует использовать SSD исключительно с системой охлаждения.

Отдельно стоит отметить, что на сайте WD указано, что данный SSD не предназначен для NAS или серверных сред.