PlayStation 4 — всё. Sony больше не будет отчитываться о продажах консоли

На прошлой неделе Sony объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2022 финансового года. Продажи PlayStation 5 за квартал достигли 2,4 млн единиц, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако в финансовом отчете впервые не было данных о продажах PlayStation 4. Sony подтвердила, что она больше не будет публиковать эти сведения. Это указывает на скорый конец жизненного цикла консоли.

По данным IT Home, общий объем продаж PlayStation 4 превысил 117,2 миллиона единиц. При этом за весь прошлый год было отгружено всего 1 миллион единиц. Главным продуктом для Sony теперь является PlayStation 5.





В настоящее время общий объем продаж PlayStation 5 достиг 21,7 миллиона единиц, и Sony поставила перед собой цель продать 18 миллионов единиц в этом финансовом году. Копания планирует укрепить цепочку поставок PS5 и увеличить свои производственные мощности до Рождества.

Кроме того, на встрече с инвесторами в мае этого года Sony заявила, что больше не будет делать собственные игры для PS4 к 2025 году. Sony также признала, что продажи PS5 не оправдали ожиданий, в основном из-за серьезной нехватки производственных мощностей.