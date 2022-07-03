«Платите за свои ошибки»: Захарова прокомментировала слова Шольца о «социальной взрывчатке»

Официальный Берлин проводит политику, которая в действительности не отвечает интересам немецкого народа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее предупредил, что повышение цен на газ может иметь тяжелые социальные последствия для страны. Однако Захарова заметила, что поддержка украинской армии стоит для ФРГ почти столько же, во сколько обошлись бы субсидии на выплаты по газу
«Так в чем проблема, господин Шольц? Платите за свои ошибки. Платите за теплую жизнь для своих граждан, раз у вас хватает денег (а вот совести, увы…) на оплату смерти чужих», — написала она в Telegram.
Согласно оценкам дипломата, для сохранения спокойствия среди населения немецким властям было достаточно около 8 млрд евро.