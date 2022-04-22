Платить в сервисах Яндекса теперь можно без ввода данных банковской карты

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Команда Яндекса объявила о том, что их фирменные сервисы начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП).





Таким способом можно рассчитаться в Яндекс.Маркете, в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке. Онлайн-оплата через СБП позволяет не вводить данные банковской карты: достаточно выбрать свой банк и заплатить через его мобильное приложение.

В Яндекс.Маркете у оплаты через СБП есть и другой плюс: если вернуть товары из заказа, то маркетплейс может сразу перевести назад деньги за покупку. При оплате банковской картой на денежный возврат обычно уходит до трёх дней.



Как отмечают разработчики, сервисы Яндекса добавляют оплату через СБП постепенно. Сейчас рассчитаться этим способом можно в мобильных приложениях Маркета и Лавки, а также на сайте и в приложении Еды. Скоро платежи через СБП станут доступны на этих сервисах для всех платформ, а ещё так можно будет платить в Такси с помощью приложения Яндекс Go.

Напомним, СБП — это сервис Банка России и Национальной системы платёжных карт, который позволяет отправлять деньги другим людям и рассчитываться за товары и услуги — как в онлайне, так и в офлайне. Для оплаты покупок через СБП достаточно смартфона с камерой и приложением банка, в котором есть возможность платить этим способом (поддержка NFC в телефоне для этого не нужна).