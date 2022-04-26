Платформа Samsung Exynos 1080, 50-мегапиксельная камера, 4700 мА·ч и 66 Вт. Представлен Vivo S15e

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Вместе с флагманскими смартфонами Vivo X80 и Vivo X80 Pro китайская компания представила новинку и среднего уровня — Vivo S15e. Смартфон получился интересным. Взять хотя бы платформу — по какой-то причине в Vivo сделали выбор в пользу двухлетней SoC Samsung Exynos 1080. Впрочем, программная платформа тоже не свежайшая — Android 11.





Vivo S15e получил экран AMOLED с диагональю 6,44 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Размещённая в каплевидном вырезе (ещё одна древность) фронтальная камера — с 16-мегапиксельным датчиком и объективом с диафрагмой F/2,0. Основная камера — с датчиками разрешением 50, 8 и 2 Мп.





Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. NFC — есть, сканер отпечатков пальцев — подэкранный. Габариты и масса новинки — 159,7 х 73,6 х 8,49 мм и 190,8 граммов. Что касается цен, то они выглядят следующим образом: 8/128 ГБ — 305 долларов, 8/256 ГБ — 350 долларов, 12/256 ГБ — 380 долларов.