Пластический хирург Плахотин заявил, что Лепс перенос новую операцию

Пластический хирург Владимир Плахотин высказался о внешности певца Григория Лепса. Врач заявил, что исполнитель в недавнем времени делал пластическую операцию.
Плахотин отметил, что на веках Лепса можно заметить характерные рубцы. По словам специалиста, это говорит о недавнем пластическом вмешательстве.
«Была сделана блефаропластика верхних век с удалением орбитальных грыж. Поэтому видим красноватые рубчики. Прошло семь-десять дней с момента операции», — отметил хирург в беседе с порталом BLITZ+.
Ранее певец уже делал операцию по пересадке волос. Лепса тогда заметили со шрамом на голове.