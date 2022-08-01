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Пластический хирург Плахотин заявил, что Лепс перенос новую операцию

Пластический хирург Плахотин заявил, что Лепс перенос новую операцию
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Пластический хирург Владимир Плахотин высказался о внешности певца Григория Лепса. Врач заявил, что исполнитель в недавнем времени делал пластическую операцию.

Плахотин отметил, что на веках Лепса можно заметить характерные рубцы. По словам специалиста, это говорит о недавнем пластическом вмешательстве.

«Была сделана блефаропластика верхних век с удалением орбитальных грыж. Поэтому видим красноватые рубчики. Прошло семь-десять дней с момента операции», — отметил хирург в беседе с порталом BLITZ+.

Ранее певец уже делал операцию по пересадке волос. Лепса тогда заметили со шрамом на голове.

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RusNewsToday24
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