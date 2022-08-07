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Пластический хирург перечислил операции певицы Софии Ротару

Пластический хирург перечислил операции певицы Софии Ротару
globallookpress/Grigirii Goryachev

Пластический хирург Максимильян Абозин рассказал о вмешательствах во внешность у украинской исполнительницы Софии Ротару.

По мнению специалиста, на красоту 75-летней певицы повлияли не только чистый воздух деревни Маршинцы и правильное питание.

«Помочь в таком преображении может SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, а также эндоскопическая подтяжка лба. По косметологии – это лазерная шлифовка лица», – отметил Абозин в беседе с BLITZ.center.

Ранее стало известно, что вокалистка впервые за долгое временя приехала в село Маршинцы на Западной Украине. Ротару отпраздновала юбилей в кругу семьи.

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RusNewsToday24
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