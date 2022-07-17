Пластический хирург Гавашели рассказала, как можно помочь Аршавиной спасти внешность

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала, можно ли помочь бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе, которая страдает от аутоиммунного заболевания и буквально лишилась части носа.
Гавашели подробно объяснила, что могло привести к потере носа и постаралась растолковать как можно помочь Алисе Аршавиной в ее положении.
«С моей точки зрения это не последствие аутоиммунного заболевания. Мне кажется, что у нее произошел некроз тканей после филлера. При такой ситуации выстраивается внутренняя конструкция — хрящи берутся из ребра, лоскут кожи со лба. Это реконструктивная пластика — многоступенчатая операция», — рассказала хирург в беседе с авторами портала StarHit.
Лия Гавашели отметила, что нужно знать, каким именно аутоиммунным заболеванием страдает Алиса, и толкло после этого выстраивать план лечения. Нужно установить причину, почему ткани отреагировали на инъекции таким образом.