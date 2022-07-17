Пластический хирург Гавашели рассказала, как можно помочь Аршавиной спасти внешность

«С моей точки зрения это не последствие аутоиммунного заболевания. Мне кажется, что у нее произошел некроз тканей после филлера. При такой ситуации выстраивается внутренняя конструкция — хрящи берутся из ребра, лоскут кожи со лба. Это реконструктивная пластика — многоступенчатая операция», — рассказала хирург в беседе с авторами портала StarHit.