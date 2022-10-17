Новости0

Пластический хирург Гавашели дала Ани Лорак важный совет

Пластический хирург Гавашели дала Ани Лорак важный совет
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Пластический хирург Лия Гавашели высказалась о изменившейся внешности Ани Лорак, заявив, что певица увлекается косметологическими процедурами. Об этом пишет издание Starhit.

Специалист считает, что артистке нужно поработать над своей фигурой и начать худеть. Но при этом Лорак не нужно самостоятельно заниматься борьбой с лишними килограммами, а обратиться к специалистам.

«Необходимо сдать анализы на гормоны, разобраться, с чем связан набор веса. Избавление от лишних килограммов должно быть сопряжено не только со спортом и здоровым питанием, но и с косметологией», – сказала Гавашели, обратившись к Ани Лорак с важным советом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.