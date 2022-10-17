Пластический хирург Гавашели дала Ани Лорак важный совет

«Необходимо сдать анализы на гормоны, разобраться, с чем связан набор веса. Избавление от лишних килограммов должно быть сопряжено не только со спортом и здоровым питанием, но и с косметологией», – сказала Гавашели, обратившись к Ани Лорак с важным советом.