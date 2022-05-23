Планы НАТО сорваны: один шаг России лишил Украину выхода к Азовскому морю

Спецоперация России лишила Украину выхода к Азовскому морю, что сорвало намерения НАТО в регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев рассказал «Народным Новостям», что Россия одним шагом предотвратила планы Альянса по установлению власти в регионе.
«С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — заявил депутат.
По словам Шеремета, украинские власти вынашивали планы захода в Азовское море кораблей НАТО и строительства в украинских портовых городах иностранных военных баз. Но спецоперация сорвала все планы Киева и Вашингтона и гарантировала безопасность границ России.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал «Народным Новостям», что НАТО и США всегда мечтали сделать Севастополь американской базой морского флота, но планам Вашингтона было не суждено сбыться.
«Планам не суждено было сбыться, но США не отказались от них. Так, начали строить базу в Очаково и в Азовском море. Американцы решили отвоевать море и сделать его только натовским. Спецоперация России сорвала все планы НАТО. Сейчас Азовское море становится только российским после взятия Мариуполя», — объяснил Перенджиев.
По словам политолога, НАТО давно строит планы также и на Балтийское море вместе с Арктикой. Для осуществления своих целей Альянс специально заставляет Финляндию и Швецию вступить в свой состав.
«У США есть план оттянуть российские ресурсы на юг, чтобы начать борьбу за арктические и дальневосточные рубежи. Их очень интересует Северный морской путь, контролируемые Россией земли в Арктике, где есть полезные ископаемые. Арктика — это серьезное богатство России. Швецию и Финляндию загоняют в НАТО, чтобы создать Северную коалицию в борьбе за арктический ресурс», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.