Планы НАТО сорваны: один шаг России лишил Украину выхода к Азовскому морю

«Планам не суждено было сбыться, но США не отказались от них. Так, начали строить базу в Очаково и в Азовском море. Американцы решили отвоевать море и сделать его только натовским. Спецоперация России сорвала все планы НАТО. Сейчас Азовское море становится только российским после взятия Мариуполя», — объяснил Перенджиев.