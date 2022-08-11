планшет Moto Tab G62 представят уже 17 августа

На будущей неделе, 17 августа, состоится анонс планшета Moto Tab G62. Это решение среднего уровня, которое подойдёт широкому кругу пользователей. В магазине Flipkart уже появилась страница устройства с характеристиками и фото.





Судя по изображениям, новинка получит узкие рамки, одиночную основную камеру и металлический корпус. Также отмечается, что новинка получит процессор Snapdragon 680, экран с диагональю 10,6 дюйма и разрешением 2K, аккумулятор ёмкостью 7700 мА·ч.

В числе других особенностей отмечается четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, наличие адаптера Wi-Fi и модема LTE (в одной из конфигураций), разъёма 3,5 мм для наушников, а также поддержка стилуса.

Новинка будет работать под управлением Android 12. Цена ориентировочно составит порядка 190 долларов. Дата выхода на глобальный рынок пока не сообщается.

Ранее Motorola представила смартфон со складным экраном RAZR 2022.