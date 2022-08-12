Новости0

Planet Today: взрыв сверхновой приводит к высвобождению невероятного объема космических лучей

Planet Today: взрыв сверхновой приводит к высвобождению невероятного объема космических лучей
pxhere.com

Катастрофические взрывы звезд приводят к высвобождению невероятного объема космических лучей, выяснили ученые после проведенных исследований.

В новом эксперименте специалисты изучили остатки сверхновой G106.3+2.7. Ее взрыв привел к тому, что обломки небесного тела столкнулись с межзвездными газами. Это спровоцировало формирование гамма-лучей, который могут ускорить частицы энергии в тысячу раз, пишет Planet Today.

Исследование G106.3+2.7 пока является единственным на данную тематику, поэтому очень сложно точно сказать, насколько взрывы других сверхновых повторяют подобный путь.

космические лучи космос свверхновая
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.