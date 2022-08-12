Planet Today: взрыв сверхновой приводит к высвобождению невероятного объема космических лучей

Катастрофические взрывы звезд приводят к высвобождению невероятного объема космических лучей, выяснили ученые после проведенных исследований.
В новом эксперименте специалисты изучили остатки сверхновой G106.3+2.7. Ее взрыв привел к тому, что обломки небесного тела столкнулись с межзвездными газами. Это спровоцировало формирование гамма-лучей, который могут ускорить частицы энергии в тысячу раз, пишет Planet Today.
Исследование G106.3+2.7 пока является единственным на данную тематику, поэтому очень сложно точно сказать, насколько взрывы других сверхновых повторяют подобный путь.