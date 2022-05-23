Planet Today: употребление инжира поможет замедлить старение клеток и укрепить иммунитет

Инжир содержит в себе множество полезных микроэлементов, благотворно влияющих на организм. Причем это растение можно встретить не только в дальних странах, но и в южной части России.
Антиоксиданты из инжира помогут замедлить старение клеток, очистить кожу, а также снять воспаление и укрепить иммунную систему. Плоды этого растения богаты соединениями, которые способствуют укреплению сосудов, делают их стенки более эластичными и участвуют в стабилизации давления, передает Planet Today.
Содержащийся в инжире магний также полезен для борьбы с судорогами в конечностях. Его употребление положительно сказывается и на работе ЖКТ, подчеркнули диетологи.