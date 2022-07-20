Дороги – важные транспортные артерии для логистического благополучия Херсонщины. Если на дорогах будет небезопасно, то пути сообщения между населенными пунктами будут нарушены, а это может нести за собой серьезные последствия, вплоть до гуманитарной катастрофы. К счастью, дороги региона находятся под надежной защитой военнослужащих из 111-го полка Народной милиции ДНР. Об этом рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».
Благодаря регулярному патрулированию и бдительному надзору с наблюдательных пунктов военнослужащие НМ ДНР смогли обеспечить полную безопасность логистики в этом регионе. Бойцы патрулируют дороги на различных боевых машинах, в частности, на этом трофейном пикапе с установленным на кузове крупнокалиберным пулеметом ДШК, который ранее использовался украинской теробороной.
Также донецкие военнослужащие не забыли и о дорогах, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения. Эти опасные участки находятся под особым наблюдением, ведь именно по ним диверсионно-террористические группы противника могут попытаться проникнуть на Херсонщину.
Но, несмотря на свое коварство, командование украинских националистов так и не смогло провернуть ни одной успешной вылазки за линию фронта и обойти бравых солдат из 111-го полка народной милиции.
Военнослужащий с позывным Злой родом из города Снежное, прибыл сюда в составе 111-го полка. Он рассказал о главных целях отряда.
«Здесь я занимаюсь боевой подготовкой личного состава, так как имею военное образование – учился в военном лицее и горжусь тем, что могу передать опыт своим товарищам. Мы здесь защищаем херсонцев от украинских националистов с таким же рвением, как и защищали наших сограждан в Донецке, потому что это наша земля, наши люди и наш мир – Русский мир!» — отметил военнослужащий.
Время от времени ребята собираются вместе за обеденным столом, чтобы поговорить, расслабиться и принять долгожданную пищу. Вот так свои трудовые будни проводят донецкие защитники Херсонщины.