План Киева провален: почему ВСУ не смогли провернуть ни одной успешной вылазки за линию фронта на Херсонщине

«Здесь я занимаюсь боевой подготовкой личного состава, так как имею военное образование – учился в военном лицее и горжусь тем, что могу передать опыт своим товарищам. Мы здесь защищаем херсонцев от украинских националистов с таким же рвением, как и защищали наших сограждан в Донецке, потому что это наша земля, наши люди и наш мир – Русский мир!» — отметил военнослужащий.