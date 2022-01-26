«План Б» Москвы, шестой развод Саруханова и опасность «Омикрона» для детей: главное за 26 января

Россия просчитывает все риски, и разрабатывает альтернативные пути для поставок газа за рубеж, певец и основатель легендарной рок-группы «Круг» Игорь Саруханов развелся с шестой женой, а новый штамм «Омикрон» представляет наибольшую опасность для детей и пенсионеров. Об этих событиях и многом другом — в материале «Народных Новостей».

Геронтолог Конев заявил, что «Омикрон» наиболее опасен для детей и пожилых

Новый вариант коронавирусной инфекции «Омикрон» представляет наибольшую опасность для детей и пенсионеров, заявил геронтолог Юрий Конев. По его словам, доля больных коронавирусом детей выросла на 15%. При этом у младшего поколения болезнь может протекать в тяжелой форме, сопровождаясь бронхиолитом.

Американские компании посоветовали Байдену быть осторожным с санкциями в отношении России

Ряд крупных американских компаний призывают главу государства Джо Байдена и Конгресс США проявлять осторожность в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, сообщили СМИ. Соответствующее заявление сделал глава Национального совета по внешней торговле Соединенных Штатов (NFTC) Джейк Колвин.

Юшков: Москва подготовила «план Б» на случай отказа ЕС от российского газа

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил, что у России есть запасной план по поставкам газа, если сотрудничество РФ и Евросоюза в этой сфере прекратится. Для реализации проекта «Северный поток — 2» существуют геополитические риски. Юшков уверен, что Россия просчитывает все риски, и разрабатывает альтернативные пути для поставок газа за рубеж.

Основатель рок-группы «Круг» Саруханов развелся в шестой раз

Известный певец, основатель легендарной рок-группы «Круг» Игорь Саруханов развелся с шестой женой. Последний брак у Саруханова был с Татьяной Костычевой, которая на 19 лет младше артиста. Они поженились летом 2014 года, за время отношений у них родилась дочь Люба. На данный момент девочка живет с Костычевой и ее новым супругом, однако регулярно видится со своим отцом.

Посольство РФ: в Париже началась встреча советников «нормандской четверки»

Встреча политических советников «нормандского формата» началась в Париже, сообщили в российском посольстве во Франции. Уточняется, что Российскую Федерацию представляет заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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