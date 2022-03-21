Пламя полностью уничтожило одноэтажную постройку в Выборгском районе Петербурга

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Спасатели
ликвидировали возгорание в Выборгском районе Северной столицы, однако дом,
который они тушили, успех выгореть дотла.
Пожар
произошел на Большом Сампсониевском проспекте в доме 77/2. По данным
спасателей, пламя объяло одноэтажную постройку размером пять на десять метров.
Бригада противопожарной безопасности в составе 16 человек за полчаса справилась
с возгоранием, однако здание полностью выгорело.
За последние
несколько месяцев в Петербурге возросло количество пожаров. Особенно жителей
города волнует разрушение исторических построек, которые играют важную
культурную роль для Северной столицы. Петербуржцы неоднократно обращались с
просьбами проконтролировать этот вопрос к губернатору Александру Беглову,
однако должных мер предпринято пока не было.