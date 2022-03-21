Пламя полностью уничтожило одноэтажную постройку в Выборгском районе Петербурга

За последние

несколько месяцев в Петербурге возросло количество пожаров. Особенно жителей

города волнует разрушение исторических построек, которые играют важную

культурную роль для Северной столицы. Петербуржцы неоднократно обращались с

просьбами проконтролировать этот вопрос к губернатору Александру Беглову,

однако должных мер предпринято пока не было.